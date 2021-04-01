Ремонт автодороги в Листвянку планируют завершить досрочно. ФОТО: пресс-служба АПК

Досрочно завершить ремонт трассы от въезда в Мариинск до деревни Листвянка Тисульского района поручил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Автодорога в Тисульском районе была построена более 20 лет назад, причем в гравийном исполнении. По ней передвигается много грузовиков, но именно эта дорога ведет к туристическим оъектам юга Кузбасса – в Листвянку, где родился Алексей Леонов, и к Шестаковский комплекс, археологический памятник мирового значения.

- Отремонтированная дорога станет своеобразной данью уважения к памяти Леонова. Завершение работ позволит всем желающим с комфортом доезжать до достопримечательностей. Сначала завершение работ планировалось на 2023 год, но мы решили ускорить процесс. Полностью отремонтированный участок протяженностью 39 километров будет открыт уже в следующем году, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Финансирование ремонта в целом составит более миллиарда рублей. В целом планируется обновить около 39 километров дорожного полотна, из них более 20 километров – в юбилейном для Кузбасса году. Это позволит досрочно завершить ремонт трассы.

Отметим также, что дорога, на которой сейчас идут ремонтные работы, является частью межобластного маршрута Кемерово-Шарыпово-Абакан. Работы идут с 2019 года и разделены на этапы: участок Усть-Чебула-Дмитриевка протяженностью 7,7 километра отремонтировали в 2019 году. В 2020 году работы велись на участке Дмитриевка-Усть-Серта протяженностью 7,3 километра. При укладке асфальта применили новые смеси высокой прочности. Это позволит увеличить срок службы дорожного покрытия втрое - до 24 лет.