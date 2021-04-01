В минобразования Кузбасса опровергли информацию о падении школьников в голодные обмороки Фото: Евгения ГУСЕВА

В министерстве образования и науки Кузбасса опровергли информацию о падении школьников в голодные обмороки. В ходе проверки ни один случай не подтвердился.

31 марта на итоговой пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщил, что солгал об отсутствии голодных обмороков детей в школах в начале 2019 года. При этом проверки, которые прошли в том году в школах, заявленных в докладе, подтвердили, что обмороков не было.

-Сразу же после сообщения о падении детей в голодные обмороки были проведены проверки. Причем мы проверяли не только те школы, о которых говорил детский омбудсмен, но и другие образовательные организации. Ни один случай падения школьников Кузбасса в «голодные обмороки» не подтвердился, - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Она подчеркнула, что все жалобы детей на самочувствие фиксируются в медицинском журнале школы. Также в образовательную организацию вызывается бригада скорой помощи. Однако ни в одной из проверенных школ ухудшения состояния детей и вызова врачей зафиксировано не было.

Также во время пресс-конференции Дмитрий Кислицын заявил, что его не пускали в школы. Софья Балакирева пояснила, что запрет на посещение был связан с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

-Посторонним в школьные пищеблоки входить нельзя. Проверки могут проводить только специалисты надзорных органов. В течение прошлого года даже родители не могли туда попасть, - добавила она.