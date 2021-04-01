У 53 кузбассовцев диагностирован коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за сутки коронавирусная инфекция диагностирована еще у 53 человек. Об этом стало известно из сводки оперативного штаба на утро 1 апреля.

Таким образом, с начала пандемии в регионе уже заболело 33362 человек. Выздоровело 32424 пациента, в том числе 52 – за прошедшие сутки.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов – стало известно, что скончался еще один человек с ранее подтвержденным диагнозом.

-У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске, - рассказали в штабе.

Всего же с марта прошлого года в Кузбассе умерло уже 613 пациентов.

Сейчас медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1552 человека.