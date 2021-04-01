Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом. Опубликована сводка на утро 1 апреля.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Новокузнецк – семь, Юрга – шесть, Киселевск и Междуреченск – по пять, Кемеровский муниципальный округ – четыре, Анжеро-Судженск, Осинники и Топкинский муниципальный округ – по два, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Мариинский район, Промышленновский и Тяжинский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, за все время в регионе заболело 33362 человека, выздоровело 32424 пациента, в том числе, 52 – за прошедшие сутки. Скончалось 613 человек, из них один тоже за минувшие сутки.

Медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1552 человека.