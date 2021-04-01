После ссоры кузбассовец толкнул подругу под поезд Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

33-летняя жительница Кузбасса получила травмы после ссоры со своим сожителем. Как оказалось, мужчина толкнул ее под поезд.

Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от пристанционного поселка Судженка. 29-летний мужчина и его 33-летняя сожительница находились между железнодорожными путями станции. В какой-то момент мужична и женщина серьезно поссорились, и конфликт ракончился рукоприкладством: кузбассовец толкнул экс-возлюбленную. Та потеряла равновесие и ударилась рукой о проходящий рядом вагон состава. В результате рука оказалась сломанной.

В пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области отметили, что у 29-летнего мужчины уже имеется семь судимостей за кражи. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

- В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года, - отметили в ведомстве.