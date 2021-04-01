В первые апрельские дни в Кузбассе будет тепло и сыро Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет погода в первые выходные апреля? Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 2 апреля, в регионе ожидается до -20 градусов. Правда, такая температура будет наблюдаться лишь местами. Преобладающим же будет разбег от -6 до -11. А вот день пятницы обещает быть теплым. На территории области воздух прогреется до -1… +4 градусов, а местами и до +9! Западный ветер в течение дня усилится до 4-10 метров в секунду, а при порывах - и до 17 метров. Ночью по востоку региона возможен мокрый снег, а днем вероятность осадков невелика. Зато синоптики прогнозируют туманы и гололедицу.

В субботу, 3 апреля, в Кузбассе ожидается от -1 до -6, местами - до 12 градусов мороза. Днем же воздух прогреется до +1… +6, местами - до +12. Западный ветер будет менять направление на юго-западное, а его порывы могут достигать 17 метров в секунду. По северу региона может пройти мокрый снег.

Ночь на воскресенье, 4 апреля, будет такой же морозной, как и предыдущая, местами по северу может пройти снег. А вот днем будет на градус-другой теплее, чем в субботу. Юго-западный с переходом на юго-восточный ветер при порывах будет достигать 13 метров в секунду. Днем вероятность осадков невелика.

Новая рабочая неделя начнется с ночной температуры в +1… -4 градуса. Днем в понедельник, 5 апреля, воздух прогреется до +3… +8, а местами и до +13. Юго-восточный ветер будет порывистым, возможны осадки.