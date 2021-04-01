В Кемерове ликвидируют институт РЭУ имени Плеханова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове продолжается ликвидация института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова. Студенты перейдут на обучение в другой вуз.

Студенты «Плехановки» теперь будут учиться в Кемеровском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе опорного вуза.

- С 3 апреля в соответствии с графиком реорганизации Кемеровского института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова его студенты переходят на обучение в Кемеровский государственный университет, преподаватели станут работниками опорного вуза. Выпускники 2021 года, ранее обучавшиеся в Кемеровском институте (филиале) РЭУ имени Г.В. Плеханова, получат дипломы КемГУ, - сообщили в вузе.

Предполагается, что в апреле в КемГУ объявят конкурс на замещение должностей педагогических работников. Сотрудники, кроме научно-педагогических кадров, будут приняты на должности в соответствии с квалификационными требованиями.

Все реорганизационные мероприятия в Кемеровском институте (филиале) РЭУ имени Г.В. Плеханова будут завершены к 1 сентября 2021 года.

Напомним, что приказ Минобрнауки № 1565 о ликвидации института (филиала) подписан 22 декабря 2020 года.