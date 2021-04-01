Взносы за капремонт в Кузбассе вырастут почти в полтора раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вырастут взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Это должно произойти к 2023 году.

В министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона рассказали об итогах программы капремонта в 2020 году. Ее не удалось выполнить полностью. Так, предполагалось, что будут отремонтированы 1253 многоэтажки на 2,363 миллиарда рублей за счет средств Фонда капремонта, однако фактически работы были проведены на 1026 домах - это 81 процент от запланированного. Работы на 227 многоквартирных домах перенесены на 2021 год, а всего в текущем году предусмотрен капремонт в 1718 многоквартирных домах.

В качестве причин невыполнения программы власти назвали плохих подрядчиков и нехватку денег, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Регоператору пришлось расторгнуть более 50 договоров на выполнение работ и объявлять новые аукционы. В программу попали и дома, где сумма собранных жителями взносов меньше, чем требуется на ремонт. Ускорить работы на них, по мнению министерства, позволит повышение взносов на капремонт.

В последний раз тариф увеличивался в 2019 году с 4,13 рубля за квадратный метр до 6,71 рубля. В 2020 году индексацию тарифа на 15 процентов перенесли на начало 2021 года из-за пандемии коронавируса. В целом же планируется к 2023 году увеличить тариф до 9,29 рубля за квадратный метр.