В Кузбассе помощника прокурора подозревают в получении взятки в особо крупном размере Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе помощник прокурора подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело.

По согласованию с прокуратурой области управление ФСБ России и следственный комитет провели мероприятия, в ходе которых получены данные, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении помощника прокурора Новокузнецка.

-Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ведомстве добавили, что факты совершения преступлений работниками прокуратуры бескомпромиссно пресекаются.

Сейчас помощник прокурора уволена из органов прокуратуры за нарушение Присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.