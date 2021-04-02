Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- У женщины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, энцефалопатии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Она проживала в Кемерове, - рассказали в штабе.

Таким образом, общее число скончавшихся за все время достигло 615 человек.

Также за сутки заболевание выявлено у 51 человека, выздоровели 48 пациентов.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1471 человек.