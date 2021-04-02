Четверых человек спасли при пожаре в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Новокузнецке пожарные спасли четырех человек, оказавшихся в дымовой ловушке в многоквартирном доме.

Утром 2 апреля в Новокузнецке, на улице Белградской, в многоквартирном доме произошел пожар. Сообщение об этом в 7.26 поступило на пульт диспетчера МЧС, и на место чрезвычайного происшествия тут же выдвинулись пять единиц техники и 14 человек.

- На момент прибытия первого подразделения в подъезде наблюдалось слабое задымление, из окна квартиры на втором этаже шел дым. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой были спасены четыре человека со второго и третьего этажей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - По лестничным маршам сотрудники МЧС вывели их на свежий воздух.

Вместе с тем пока шло спасение жильцов дома, специалисты занимались тушением пожара - источник возгорания был ликвидирован в считанные минуты. При этом в результате пожара в комнате обгорели мебель и вещи, на балконе обгорел пластиковый оконный блок. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. Предварительно причиной пожара называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования, однако точную причину предстоит установить специалистам.