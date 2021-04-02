Кузбассовец учил ребенка вождению на угнанном такси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Урок вождения закончился для жителя Яшкинского района судом и лишением свободы. А все потому, что он учил вождению 8-летнего ребенка, угнав перед этим такси.

В один из октябрьских дней в 2019 году 36-летний мужчина вызвал такси, чтобы вместе с сожительницей и двумя детьми добраться из Кемерова в Яшкинский район. Мужчина был нетрезв и в какой-то момент решил, что хочет научить 8-летнего сына своей спутницы вождению автомобиля.

- Дай ребенку порулить, - скорее всего, с такими словами кузбассовец обратился к таксисту.

Однако таксист заявил, что вести машину будет только он… Внезапно пассажир принялся угрожать ему, а потом заставил остановить автомобиль и пересесть на пассажирское сиденье. Сам же сел в кресло водителя, усадил на колени ребенка и нажал педаль газа.

Хотел ли ребенок учиться вождению и далеко бы смогла уехать машина с пьяным мужчиной и ребенком за рулем, нам неизвестно. Зато известно, что такси проехало всего 150 метров, когда водитель сумел вытащить ключ из замка зажигания, выйти из машины и вызвать полицию.

Сидеть и дожидаться стражей порядка не входило в планы кузбассовца. Поэтому он остановил попутную машину и вместе с сожительницей и детьми поехал дальше. Тем не менее вскоре полицейские установили его личность и задержали.

- Собранные следователем отдела МВД России по Яшкинскому муниципальному округу доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Фигуранту назначено два года три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.