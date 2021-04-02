В Кузбассе за попытку изнасилования школьницы задержан мужчина Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за попытку изнасилования школьницы задержан 41-летний мужчина. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По версии следствия, 1 апреля в Киселевске днем мужчина подошел к несовершеннолетней девочке и, угрожая ножом, потребовал отправиться с ним. Школьница, заметив прохожих, не растерялась и стала кричать. Горожане подошли к злоумышленнику, который к тому времени успел спрятать нож и зашел в подъезд, а девочка смогла убежать. В школе она рассказала о случившемся, и преподаватели позвонили в полицию. Интересно, что в это же время бригаду скорой помощи вызвал и подозреваемый, сообщив, что его избили неизвестные. Данная информация была передана в дежурную часть полиции.

- Работая одновременно по двум сообщениям, полицейские установили, что именно этот мужчина причастен к нападению на девочку-подростка. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работает следователь. Необходимо отметить, что ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за аналогичное преступление, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Также будет устанавливаться его причастность к другим преступлениям.