Полиция Кузбасса просит помочь в поисках 15-летнего школьника. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция Кузбасса просит помочь в поисках 15-летнего школьника. Подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся домой.

Сотрудники отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по городу Прокопьевску разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Александра Альтемирова. 1 апреля 2021 года около 23.00 он ушел из дома, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, на левой лопатке имеет шрам от ожога.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефону в Прокопьевске: 8 (384-66) 2-10-08 или 02 (102 с мобильного телефона). Анонимность гарантируется.