Замгубернатора поделился планами об улучшении экологии в Новокузнецке

Фото: пресс-служба АПК

В соцсетях правительства региона прошел прямой эфир с участием заместителя губернатора Андрея Панова. Он рассказал о развитии промышленности Кузбасса и обновлении общественного транспорта. Также обсуждалась экологическая ситуация.

- В Новокузнецке уже третий год в рамках нацпроекта «Экология» реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Он предполагает снижение выбросов в атмосферу города на не менее чем 20% к 2024 году. Для достижения этих целей промышленные гиганты - АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ» - направят на внедрение новых технологий около 11 миллиардов рублей. Комплексная программа уже дает результаты. В соответствии с планом выбросы в атмосферу к настоящему моменту должны были быть снижены на 5%. Однако уже сейчас этот показатель составляет 10%, - сообщил Андрей Панов.

На улучшение состояние воздуха в Новокузнецке будет направлено 6,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на газификацию, обновление общественного, транспорта, транспортной инфраструктуры и переключение потребителей с угольных котельных на более экологичный теплоисточник.

Также Панов отметил, что кризис в угольной отрасли начался еще до пандемии. С приходом коронавирусных ограничений сократились объемы закупки угля, в связи с чем упали и доходы региона.

- Из отрасли ушло около 10 тысяч человек, появились значительные задолженности по зарплате на предприятиях, находящихся в стадии банкротства - шахтах «Алексиевская», «Заречная». Правительство Кузбасса провело большую работу по поддержке предприятий и освободившихся шахтеров. Так, региональное Минтруда оказало поддержку в переобучении или трудоустройстве людей на другие предприятия, - отметил замгубернатора.