В Кузбассе умер один пациент с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса рассказал последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. Утром 3 апреля стало известно, что умер еще один пациент, болевший COVID-19. Таким образом, общее количество смертей достигло 616.

- Один пациент скончался. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке, - сообщили в штабе.

В настоящее время в регионе медицинскую помощь получают 334 пациента, болеющих коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1592 человека.