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Происшествия3 апреля 2021 8:01

Обрушился аварийный корпус школы в Кузбассе

Очевидцы делятся кадрами с места ЧП
Лия Гараева
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Фото: Типичный Междуреченск / «ВКонтакте»

В Кемеровской области случилось ЧП: обрушился аварийный корпус школы. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях.

Речь идет о школе №2 в Междуреченске. Местные жители сообщили, что обрушилась стена в спортивном зале. Кроме того, была задета и часть столовой.

Очевидцы рассказали также, что инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По их словам, было обрушение кровли и перекрытий между первым и вторым этажами. Известно, что в ЧП никто не пострадал - в этот момент в помещении никто не находился. В настоящее время устанавливается точная причина случившегося.

ЧП