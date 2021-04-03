Обрушился аварийный корпус школы в Кузбассе

Фото: Типичный Междуреченск / «ВКонтакте»

В Кемеровской области случилось ЧП: обрушился аварийный корпус школы. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях.

Речь идет о школе №2 в Междуреченске. Местные жители сообщили, что обрушилась стена в спортивном зале. Кроме того, была задета и часть столовой.

Очевидцы рассказали также, что инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По их словам, было обрушение кровли и перекрытий между первым и вторым этажами. Известно, что в ЧП никто не пострадал - в этот момент в помещении никто не находился. В настоящее время устанавливается точная причина случившегося.