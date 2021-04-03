Какая погода будет в воскресенье в Кузбассе Фото: Антон ФОКИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в воскресенье, 4 апреля. Ночью пойдет небольшой снег, при этом будет пасмурно днем.

В Кемеровской области ночью похолодает до -1... -6 градусов, местами до -11. Днем столбики термометров поднимутся до +2... +7 градусов, в некоторых территориях потеплеет до +12. Ветер заглянет с юго-востока. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

В Кемерове ночью минимальная температура составит -4 градуса, днем будет +3... +5 градусов. Максимальные порывы юго-восточного ветра составят 13 метров в секунду. Ночью также пойдет небольшой снег, а вот днем, несмотря на переменную облачность, без существенных осадков.

Синоптики также попросили быть внимательными на дорогах автомобилистов и пешеходов. Это связано с тем, что будет гололедица.