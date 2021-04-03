Без вести пропавшего 15-летнего подростка нашли в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники полиции нашли 15-летнего школьника из Прокопьевска. Родные и близкие не знали, где находится подросток, с 1 апреля.

- В отдел полиции поступила информация о том, что школьник ушел из дома и не вернулся. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В них принимали участие инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска. Ориентировка на пропавшего без вести подростка была направлена в СМИ. В результате сегодня днем сотрудники полиции обнаружили мальчика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В полиции также добавили, что в отношении подростка не было противоправных действий. Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине школьник ушел из дома.