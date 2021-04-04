Следователи заинтересовались избиением подростка в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемеровской области организовали доследственную проверку сообщения о том, что группа подростков избила сверстника. Раннее информация об этом появилась в средствах массовой информации.

- Следственными органами в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Прокопьевске группа подростков избила сверстника. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают, какой вред здоровью был причинен подростку. Также они выяснят, почему произошла эта ситуация. Процессуальное решение будет принято по результатам данной проверки.