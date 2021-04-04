В воскресенье в Кузбассе будет от +2 до +12 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 4 апреля, столбики термометров поднимутся до +2... +12 градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупредили также, что на дорогах будет гололедица.

В Кемеровской области температура воздуха прогреется в основном до +2... +7 градусов, в некоторых территориях потеплеет до +12. Порывы южно-восточного ветра достигнут 3-8 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Также сохранится переменная облачность.

В Кемерове днем столбики термометров поднимутся до +3... +5 градусов. Ветер заглянет в город с южно-восточной стороны. Его максимальные порывы составят 13 метров в секунду. Синоптики отметили, что снег и дождь не должны пойти, но будет слякоть на дорогах.