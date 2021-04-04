Кузбассовец дал мужчине работу и кров, а тот оказался вором Фото: Екатерина РОМАНОВА

Добросердечность одного из жителей Кузбасса обернулась уголовным расследованием. Мужчина дал горожанину работу и кров, а тот его ограбил.

50-летний горожанин был очень расстроен, когда узнал, что егонанятый им работник ограбил его. Мужчина предоставил ему работу, пустил пожить в свою квартиру и даже мобильный телефон, чтобы тот всегда оставался на связи. А тот – вместо благодарности – совершил преступление.

В один из дней из дома пропали перфоратор и лазерный уровень – как оказалось, работник продал их в комиссионный магазин за 3000 рублей, а деньги пропил. А до этого он сдал в ломбард мобильный телефон, который хозяин квартиры дал ему в пользование. Общая сумма ущерба превысила 9000 рублей.

- Следователь ОМВД России по Междуреченску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.