Сильное землетрясение произошло на юге Кузбасса. ФОТО: ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал»

Сильное землетрясение произошло днем 4 апреля в Кузбассе. Подземный толчок ощутили жители юга региона.

По данным ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал», сейсмическое событие произошло в 13.11 на юге региона в точке с координатами 53.18 градусов широты и 87.62 градуса долготы. Самые ближайшие населенные пункты, расположенные к эпицентру – поселки Каз и Темиртау. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 3,8. При этом отголоски землетрясения могли докатиться до Новокузнецка и даже до Прокопьевска.

Отметим также, что ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал» классифицирует землетрясение как довольно сильное.