В Кузбассе будут строить водопровод за 278 миллионов рублей Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Правительство России выделило 278 миллионов рублей на строительство водопроводов в Кузбассе. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эти средства будут направлены на строительство магистральных водопроводов в районах, где имеются проблемы с подачей воды. Так, уже известно, что по проектам в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Здесь строительные работы планируют завершить в 2022 году. И, благодаря строительству водопроводов десятки тысяч кузбассовцев будут обеспечены качественной питьевой водой. Кроме того, снизятся потери при транспортировке чистой воды до потребителей.

«Мероприятия по замене изношенных сетей включены в программу социально-экономического развития Кузбасса, утвержденную Михаилом Мишустиным 6 марта в ходе рабочей поездки в регион. Документ содержит комплекс мер, нацеленных на повышение качества жизни людей, решение инфраструктурных и экологических проблем, стимулирование инвестиционной активности. Общая стоимость инициатив, включенных в программу, – более 51 миллиарда рублей», - сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации.