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Происшествия4 апреля 2021 18:20

Режим черного неба объявлен в Кузбассе

Он распространяется на три города и один муниципальный район
Екатерина РОМАНОВА
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Режим черного неба объявлен в Кузбассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу в трех городах и одном муниципальном районе Кузбасса объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили в комитете экологии и природных ресурсов, сразу в нескольких городах Кузбасса объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Из-за прогнозируемых неблагоприятных метеоусловий в Кемерове возможно накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Поэтому предприятиям города рекомендуют сократить выбросы в атмосферу с шести часов вечера 4 апреля до шести часов вечера 5 апреля.

А вот в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске режим неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют накоплению в атмосфере загрязняющих веществ будет действовать до шести часов вечера 6 апреля. В течение этого времени предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям города – сократить время прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

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