Погода в Кузбассе 5 апреля: что обещают синоптики Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой погоды ждать кузбассовцам в первый понедельник апреля? Об этом рассказали синоптики кемеровского гидрометцентра.

С утра местами в Кузбассе возможна гололедица, так что следует быть особенно осторожными на дорогах – как автомобильных, так и пешеходных. Кроме того, ожидается изморозь и дымка.

Днем температура воздуха составит +4…+9 градусов – на территории Кузбасса. При этом в областном центре воздух прогреется до +6…+8 градусов. К слову, в некоторых района региона будет несколько теплее: до 10-12 градусов тепла. Порывы юго-восточного в течение дня могут достигать скорости 11 метров в секунду.

Отметим также, что в течение дня может наблюдаться переменная облачность.