56-летняя женщина с коронавирусом скончалась в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь выросло число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Так, на утро 5 апреля стало известно о смерти 56-летней пациентки.

- У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб.

Отметим также, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом, и теперь общее число заболевших составляет 33 572 человека. Вместе с эти еще 44 пациента выздоровели, а общее число тех, кто одолел болезнь, достигло32 611 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 341 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.