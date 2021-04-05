«Ростелеком» стал техническим партнером чемпионата России по волейболу на снегу

"Ростелеком" - технический партнер чемпионата по волейболу на снегу. Фото: пресс-служба Кемеровской федерации волейбола.

С 1 по 3 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области прошел чемпионат России по снежному волейболу. «Ростелеком» организовал канал связи для интернет-трансляции соревнований.

Шерегеш впервые принимал волейбольный чемпионат такого уровня. За призовые места боролись 12 мужских и 7 женских команд, восемь из них — коллективы из Кемеровской области. Чтобы обеспечить организаторов надеждой связью, специалисты «Ростелекома» проложили 153 метра оптики. Пропускная способность канала связи составила 200 Мбит/сек.

Матчи чемпионата в прямом эфире транслировались на YouTube-канал и официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. В среднем каждую игру просмотрело около четырех тысяч человек, трансляции прошли без сбоев.

«С помощью современной связи мы можем наблюдать за любимыми спортсменами из любой точки земли, быть причастными к событию, находясь за тысячи километров от него. Это яркий пример того, как “Ростелеком” выполняет свою миссию: открывает новые возможности и сокращает расстояния между людьми», — говорит Станислав Полянский, заместитель директора филиала — технический директор Кемеровского филиала «Ростелекома».

3 апреля состоялся финал и награждение победителей соревнований. Чемпионом России среди мужчин по волейболу на снегу стала команда «Динамо-Татарстан» из Казани. Кубок победителя среди женских коллективов завоевал ВК «Олимпик» из подмосковных Мытищ.

Партнерский материал.