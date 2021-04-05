Кемерово вошел в число российских городов с благоприятной городской средой. Фото: Пресс-служба АПК

Минстрой России опубликовал рейтинг городов с самой благоприятной городской средой. В их число вошел и Кемерово.

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год. Из 1116 проанализированных российских городов 357 признаны благоприятными для жизни. Это на 18 городов больше, чем планировалось достичь по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Общий рейтинг Кузбасса по сравнению с прошлым годом вырос на 7 процентов и составил 163 балла. Во всероссийский перечень городов с благоприятной городской средой вошел Кемерово. Рейтинг столицы Кузбасса составил 181 балл. Улучшения есть, мы видим положительную динамику по ряду критериев, но еще над многим предстоит поработать. Радует, что с каждым годом все больше местных жителей участвует в проектах по благоустройству: они вносят предложения по улучшению дворов, парков, общественных пространств, предлагают идеи. Мы будем продолжать реализацию таких программ, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для расчета индекса города оценивали по таким показателям, как доля граждан, живущих в аварийном жилье, количество ДТП, уровень озеленения, разнообразие жилой застройки, доступность остановок общественного транспорта, обилие освещенных улиц и прочее.