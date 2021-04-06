Губернатор Кузбасса отчитал глав городов и районов за плохую уборку снега. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отчитал глав городов и районов за плохую уборку снега и наледи. На ненадлежащее содержание дворов жалуются жители.

В администрации правительства Кузбасса прошло аппаратное совещание, в ходе которого особое внимание было уделено вопросу очистки придомовых территорий от снега и наледи.

-От кузбассовцев продолжают поступать жалобы на некачественную уборку снега во дворах, на свисающие с крыш сосульки, которые в любой момент могут обрушиться на прохожих. Только за прошлую неделю, с 26 марта по 2 апреля, Госжилинспекция приняла 159 обращений. Наибольшее количество нарушений инспекторы выявили в Новокузнецком и Яйском округах, в Мысках, Междуреченске, Кемерове и Полысаеве. Главам этих территорий совместно с управляющими компаниями поручаю незамедлительно устранить нарушения и доложить о проделанной работе, — отметил Сергей Цивилев.

Также глава региона обратился к кузбассовцам с просьбой обращать внимание на состояние своих домов и дворов, проявлять бдительность и осторожность, не ходить вдоль фасадов. В случае появления сосулек немедленно сообщать об этом в управляющую компанию. А о бездействии жилищников можно сообщить по телефону горячей линии Госжилинспекции 8 (384-2) 36-93-32.

К слову, начальник ГЖИ Ирина Гайденко уточнила, что за прошедшую неделю инспекторы проверили 1989 многоквартирных домов. Выявлено 252 нарушения, 57 из них касались ненадлежащего содержания придомовых территорий. Выдано 43 предписания. Управляющим компаниям направлены 19 повесток о возбуждении административных дел.