В Кузбассе выросло число жертв коронавируса Фото: Александр БОЙКО

Еще два пациента, у которых ранее выявили коронавирус, умерли в Кузбассе. Теперь число случаев летального исхода среди пациентов этой группы составляет 622.

- У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперштаб. - У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском районе.

Отметим, что всего за сутки число заболевших коронавирусом в регионе выросло на 52 человека и достигло 33 624. Вместе с этим 51 пациент выздоровел, а число тех, кто одолел болезнь, теперь составляет 32 662 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1532 человека.