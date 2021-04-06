В каких городах Кузбасса больше всего заболевших коронавирусом

В каких городах Кузбасса больше весго заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В каких городах Кузбасса за минувшие сутки врачи выявили больше всего заболевших коронавирусом? На этот вопрос ответили специалисты штаба по охране здоровья населения Кузбасса.

Больше всего новых случаев заболевания в Кемерове: здесь за сутки COVID-19 диагностирован у 12 человек. В Новокузнецке число заболевших несколько меньше: девять человек, а в Тисульском муниципальном районе - восемь.

По четыре новых случая заболевания - в Анжеро-Судженске и Междуреченске. Три новых заболевших - в Юрге.

По два человека заболели коронавирусом в Белове, Киселевске, Прокопьевске и Кемеровском муниципальном округе. По одному инфицированному в Топкинском и Юргинском муниципальных округах.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 33 624 человек. Вместе с этим выросла и печальная статистика: еще два человека с ранее подтвердившимся заболеванием умерли, и теперь число случаев летального исхода составляет 622 человека.

Растет и позитивная статистика: 51 пациент выздоровел за прошедшие сутки. И теперь число тех, кто одолел болезнь, достигло 32 662 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1532 человека.