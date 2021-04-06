6-летняя девочка пропала во время прогулки в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове во время прогулки пропала 6-летняя девочка. При этом самостоятельно ребенка погулять отпустили впервые.

В понедельник, 5 апреля, в дежурную часть полиции обратилась 83-летняя пенсионерка. Он рассказала, что ее внучка ушла гулять во двор и пропала. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию с помощью служебно-разыскной собаки и выяснили, что ребенок двор не покидал. Тогда возникло предположение, что девочка может находиться в квартире у кого-то из подруг в расположенных поблизости домах.

- Для того чтобы привлечь внимание ребенка, было решено использовать специальные звуковые сигналы автомобиля дежурной части. Через несколько минут после включения громких звуков девочка вышла во двор и подошла к полицейским, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

И действительно, она призналась, что была у подружки. По словам ребенка, даже заранее сообщила бабушке, что может пойти в гости, и не думала, что ее могут потерять.

С мамой и бабушкой девочки провели профилактическую беседу. Также решается вопрос о возбуждении в отношении родительницы административного дела за неисполнение своих обязанностей.