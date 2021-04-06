В Кузбассе бывший бухгалтер управления образования присвоила 900 тысяч рублей Фото: Василий Вахрин

В Кузбассе бывший бухгалтер управления образования присвоила себе около 900 тысяч рублей. Против нее было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Междуреченский суд поставил точку в рассмотрении дела, возбужденного в отношении 46-летней бывшей сотрудницы бухгалтерии казенного муниципального учреждения системы образования. Как было установлено следствием, женщина, используя свое служебное положение, дважды начисляла работникам детского сада и школы отпускные и другие выплаты.

- Эти суммы перечислялись получателям, после чего обвиняемая сообщала им об ошибке и просила вернуть деньги, но не в кассу казенного муниципального учреждения, а на подконтрольные ей счета. По такой схеме она похитила около 900 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все собранные по уголовному делу доказательства, назначил женщине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также она должна будет возместить причиненный ущерб.