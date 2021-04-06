Иномарка встала на крышу возле Кузнецкой крепости в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео инстаграм ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

В Новокузнецке утром во вторник, 6 апреля, движение по улице Водопадной оказалось заблокировано. Как оказалось, здесь, прямо возле крепостных стен, произошло дорожно-транспортное происшествие.

О том, как же столкнулись два автомобиля на Вознесенской горе, рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. Как оказалось, водитель автомобиля Isuzu, двигаясь со стороны собора в сторону Кузнецкой крепости, выехал на полосу встречного движения. И в это же время ему навстречу ехал автомобиль Volkswagen. От удара автомобиль Volkswagen перевернулся, а потом его отбросило на дерево. Кадры с последствиями ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

- После ДТП за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Isuzu, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. А автомобилистам специалисты ведомства напоминают, что следовать правилам дорожного движения неукоснительно - обязанность любого автомобилиста. И прежде, чем совершать тот или иной маневр, необходимо убедиться, что это - безопасно.