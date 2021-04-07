Погода в Кузбассе на 7 апреля: синоптики прогнозируют дождь Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Какой будет погода 7 апреля в Кузбассе? Синоптики дали прогноз погоды на среду.

По данным синоптиков кемеровского гидрометцентра, в среду, 7 апреля, в Кузбассе будет довольно тепло. Так, средняя температура воздуха на территории региона будет держаться в пределах +2…+7 градусов. при этом в Кемерове синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов тепла, а по югу региона и до +12.

В течение дня облака то и дело будут набегать на небо. При этом в отдельных районах пройдут небольшие осадки. По югу области возможен мокрый нег и дождь, также синоптики прогнозируют гололедицу.

Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, а местами его порывы будут достигать 14 метров в секуду.