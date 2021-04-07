Следком возбудил уголовное дело из-за угроз расправы над журналисткой из Кузбасса Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Журналистка из Киселевска вынуждена скрываться из-за анонимных угроз. На ее защиту встал Следственный комитет.

Жительница Киселевска разместила в интернете и средствах массовой информации сообщение о том, что ей и ее ребенку угрожают расправой. При этом женщина является главным редактором сетевого интернет-издания «Новости Киселевска», а анонимные угрозы были связаны именно с ее профессиональной деятельностью.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило и расследует уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Следствию предстоит проверить круг общения журналистки, установить участников инцидента.

- В настоящее время следователь территориального следственного отдела выехала в Екатеринбург, чтобы допросить женщину и признать ее потерпевшей по уголовному делу, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые должны помочь установить обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.