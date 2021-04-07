Женщины Кузбасса будут работать по пятницам сокращенный день Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на протяжении многих лет с июня по август работницы различных организаций пользуются правом работать неполный рабочий день по пятницам. В этом году летняя традиция также нашла поддержку в лице губернатора.

На заседании штаба по охране здоровья населения губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал организациям региона вернуть сокращенный рабочий день по пятницам.

«Коротая пятница» распространяется на женщин с детьми в возрасте до 18 лет. Предполагается, что с июня по август их рабочий день будет несколько короче - до 15.00.

- У женщин трудовой фронт не только на работе. Необходимо, чтобы они уделяли время детям, могли проводить больше времени с семьей, особенно во время летних каникул. Поэтому рекомендую предприятиям и организациям региона, если это позволяет трудовой режим, ввести сокращенную пятницу на летний период, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.