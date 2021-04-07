В Кемерове начали патрулировать Рудничный бор. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове приступили к патрулированию Рудничного бора. В рейдах участвуют полицейские, дружинники и кинологи.

В областном центре начались профилактические рейды ДНД и полиции в бору на правом берегу. Народные дружинники, конная полиция и кинологи следят за соблюдением общественного порядка и пожарной безопасности в лесном массиве, а также выявляют правонарушителей.

- Профилактические рейды проходят на природоохранной территории Рудничного бора ежегодно, с апреля выход патрульных групп возобновлен на постоянной основе, - рассказали в администрации города. - К этой работе привлечено более 800 добровольцев.

Во вторник, 6 апреля, в первый рейд отправились ребята из молодежной народной дружины - это студенты вузов и учреждений профессионального образования города.