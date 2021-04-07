Фенол, пыль и оксид углерода: Чем дышали жители Кузбасса в марте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чем дышали жители Кузбасса в марте. Специалисты проанализировали загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах региона.

Согласно результатам исследований, в Кемерове в прошлом месяце наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферы хлористым водородом в Кировском районе. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,8 предельно допустимого параметра.

В Новокузнецке повышенный уровень загрязнения воздуха фтористым водородом – в 3,6 раза выше нормы - отмечался во всех районах города, кроме Куйбышевского. Также повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода зарегистрирован в Кузнецком, Центральном, Куйбышевском и Новоильинском районах. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,6 ПДК. Помимо этого, в 1,1 раза оказался превышен уровень фенола в воздухе в Центральном районе.

В Прокопьевске в Центральном районе оказался в два раза превышен уровень загрязнения воздуха оксидом углерода. Также в 1,9 раза был превышен уровень пыли в Рудничном районе.