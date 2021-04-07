53 новых случая коронавируса зафиксировано в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за прошедшие сутки зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе региона утро 7 апреля.

За все время пандемии в регионе заболело уже 33 677 человек. При этом выздоровело 32 715 пациентов, в том числе 53 – за прошедшие сутки.

К сожалению, выросла статистика летальных исходов – скончались еще три человека.

-У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Юргинском районе, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь получает 337 пациентов. Еще 1534 человека находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.