Кемерово лидирует по числу заболевших коронавирусом за сутки

Кемерово лидирует по число заболевших коронавирусом за сутки Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кемерово в очередной раз стал лидером по числу новых случаев коронавируса, выявленных за сутки. Об этом стало известно из сводки оперштаба на утро 7 апреля.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 13, Новокузнецк - семь, Междуреченск и Юрга - по пять, Анжеро-Судженск - четыре, Тяжинский район, Прокопьевский, Промышленновский, Чебулинский и Яшкинский муниципальные округа - по два.

Таким образом, за все время в регионе заболели 33 677 человек. выздоровели 32 715 пациентов, в том числе 53 - за минувшие сутки. Скончались 625 пациентов, трое - за предшествующие сутки.

Медицинскую помощь получают 337 пациентов. Еще 1534 человека находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.