Поезд переехал сидевшего на рельсах кузбассовца. ФОТО: телеграм-канал "Регион 142"

Машинист электропоезда пытался остановить состав, подавал сигналы, чтобы согнать с рельсов человека. Но ему не удалось сделать этого.

Чрезвычайное происшествие, закончившееся смертью человека и общением машиниста со следователями, произошло рано утром на станции Черкасов Камень. Машинист электропоезда издалека заметил человека - тот сидел на рельсах. Машинист стал подавать сигналы, рассчитывая на то, что человек уйдет с рельсов, и попытался экстренно остановить состав. Мужчина действительно встал, но отойти на безопасное расстояние не успел. Избежать наезда поезда на человека не удалось.

Позже выяснилось, что на рельсах сидел 25-летний житель города Киселевска. Он получил такие тяжелые травмы, что скончался на месте.

- В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и причины, по которым погибший пренебрег правилами безопасности, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортная полиция напоминает: нахождение вблизи железнодорожных путей и их переход в неположенном месте может привести не только к сбою в движении поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.