Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию со строительством угольного разреза под Кемеровом

Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию со строительством угольного разреза под Кемерово Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию со строительством угольного разреза под городом Кемерово. Его планировалось создать рядом с жилым районом Лесная Поляна.

В ходе отчетной пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития» 7 апреля глава региона заявил, что не допустит появления угольного разреза вблизи жилого района в областной столице.

- Строительства угольного разреза в поселке Андреевка, вблизи жилого района Лесная Поляна, не будет. Мы смогли убедить Федеральное агентство по недропользованию, и оно досрочно отозвало лицензию у ООО «Шахта «Лапичевская» на данном участке. Собственники шахты пытаются оспорить данное решение, судебное разбирательство продолжается, - сообщил Сергей Цивилев.

По его словам, Совет народных депутатов Кемеровского муниципального округа уже принял решение о создании на месте, где планировалась угледобыча, природного комплекса «Петровский». Это значит, что у недропользователя уже не будет возможности исполнить лицензионные условия.