Несколько территорий Новокузнецка пострадают во время паводка Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

До начала паводка в Кузбассе осталось совсем немного времени, и уже понятно, что он будет проходить непросто.

Жителей Новокузнецка о «большой воде» предупреждают специалисты Управления по защите населения и территории города. Так, по данным специалистов гидрометцентра, в этом году на территории Новокузнецка во время паводка вода в Томи может превысить отметку в семь метров, при том, что опасный уровень – 6,3 метра.

- В зону предполагаемого затопления попадают территории шестого километра, Вертолетной площадки, территориального управления Абагур, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, территориального управления Притомский, - сообщает пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.

Гражданам, которые проживают в зонах подтопления, следует заранее подготовиться к паводку: приготовить необходимые лекарства и документы. В случае подъема воды отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печках и перенести ценные вещи на верхние этажи зданий. При необходимости – забить окна и двери на первом этаже досками и фанерой.

По вопросам подтопления на территории города обращаться по телефонам ЕДДС Новокузнецка: 32-15-15, 32-16-16, Новокузнецкого района: 32-42-52, с мобильного телефона – 112.