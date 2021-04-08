Пациенты с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еще три случая летального исхода зафиксировали медики среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Согласно данным оперативного штаба региона, на утро 8 апреля в региона число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом достигло 628 человек.

- У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Киселевске.

Отметим также, что есть и позитивная тенденция: еще 56 пациентов вылечились, и теперь общее число выздоровевших достигло 32 771 человека.

Кроме того, у 55 человек тесты на коронавирус оказались положительными. И теперь общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии составляет 33 732 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 333 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1509 человек.