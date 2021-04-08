Назван город-лидер по новым заболевшим коронавирусом Фото: Игорь БУЛАТОВ

В оперативном штабе Кузбасса озвучили актуальные данные по числу новых заболевших коронавирусом в регионе.

Согласно сообщению оперативного штаба, больше всего новых заболевших в Кемерове – 12 человек. В Новокузнецке и Юрге по семь пациентов с ковидом за сутки. в Междуреченске – шесть, в Анжеро-Судженске – пять.

По три человека заболели ковидом в Промышленновском и Топкинском муниципальных округах.

По два человека с коронавирусом выявлено за сутки в Белове, Калтане, Кемеровскои Тисульском муниципальных округах.

В Краснобродском, Полысаеве, Мариинском МР и Юргинском МО – по одному новому заболевшему коронавирусом.

Напомним, за сутки коронавирусом подтвердился у 55 кузбассовцев. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 33 732 человек.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали три случая летального исхода среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. С начала пандемии - 628 человек.

Также 56 пациентов вылечились, и теперь общее число выздоровевших достигло 32 771 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 333 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1509 человек.