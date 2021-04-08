Сбербанк развивает сервис безналичной оплаты в горнолыжном курорте Шерегеш

Проект был реализован Сбербанком совместно с компанией Visa при поддержке Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса.

Оплатить подъем при помощи банковской карты теперь можно на горнолыжных комплексах «Малка», «Сектор-Е» и «Канатные дороги Шерегеша». Программное обеспечение для оборудования по приему безналичных платежей было реализовано на базе технологической платформы дочерней компании Сбера АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» и партнера ДатаКарт.

С 1 по 30 апреля при оплате бесконтактными картами Visa разового подъема на канатной дороге действует скидка в 30 рублей. С подробными правилами акции можно ознакомиться по ссылке: https://www.ao-rr.ru/visa_sheregesh?sphrase_id=3303

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк продолжает внедрять современные технологические решения в повседневную жизнь – на карте России становится все меньше мест, в которых невозможно рассчитаться при помощи карты. Мы рады представить всем гостям Шерегеша наш сервис безналичной оплаты на горнолыжных подъемниках и уверены, что они по достоинству оценят удобство нового решения».

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