Кузбассовец отсудил у управляющей компании 72 тысячи рублей за потоп

Кузбассовец отсудил у управляющей компанию деньги за потоп Фото: Иван ВИСЛОВ

Коммунальная авария произошла в одном из многоквартирных домов в поселке городского типа Краснобродский. За нее пришлось поплатиться управляющей компании.

Один из жителей Краснобродского серьезно пострадал из-за коммунальной аварии. У соседей, которые живут этажом выше, лопнул стояк водоснабжения. Кипяток хлынул к нему в квартиру и серьезно повредил натяжной потолок, проводку и ламинат, испортил обои. Кузбассовцу пришлось проводить восстановительный ремонт.

Так как стояки относятся к общедомовому имуществу, то ответственность за их содержание несет управляющая компания. Кузбассовец обратился в суд, и Беловский городской суд Кемеровской области обязал управляющую компанию возместить материальный ущерб, причиненный затоплением квартиры, в размере 72 тысяч рублей.

- Руководитель управляющей компании был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако задолженность так и не была погашена, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.

Материальный ущерб и исполнительский сбор были взысканы в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.