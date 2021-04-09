В Междуреченске решают судьбу школы с рухнувшей пристройкой. Фото: Пресс-центр Междуреченска

Заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов провел выездное совещание в Междуреченске. На нем решалась судьба школы с рухнувшей пристройкой.

Наряду с многопрофильной больницей и строящимся спортивным комплексом комиссия посетила и школу № 2, в которой 3 апреля произошло обрушение крыши и части стены. Инцидент произошел ночью, поэтому никто из учеников и работников образовательного учреждения не пострадал. Также были осмотрены и основные помещения школы. Как отметили в пресс-центре Междуреченска, здание школы - ровесник города, оно было построено в 1956 году. Капитальный ремонт планировали проводить в рамках программы «Моя новая школа», подготовили проект. Но старое здание не соответствовало части требований программы. Участок непростой - это центральная часть города, вокруг дома, другие школы и детские сады. Дано поручение «Кузбасспроекту» выбрать проект, подходящий для этих условий.

- По итогам выездного совещания решено провести повторное обследование уцелевших частей школы, особое внимание уделяя состоянию перекрытий и фундамента. Если возникнут малейшие сомнения в безопасности здания - его снесут, - сообщили в мэрии.